Главу Минздрава Владимирской области Валерия Янина заключили под стражу

Фото: Ирина Плотникова

Суд принял решение о заключении под стражу министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, обвиняемого в присвоении средств и превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

— По результатам рассмотрения ходатайства следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Владимирской области в отношении министра здравоохранения Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, с 2021 года обвиняемый, будучи главврачом Александровской районной больницы, незаконно начислял премии своим сотрудникам. Часть этих средств они передавали ему.

После того как в ноябре 2023 года он был назначен на пост министра здравоохранения Владимирской области, Янин продолжил исполнять свои обязанности. По предварительным оценкам, сумма превысила 400 тыс. рублей.



Дарья Пузикова