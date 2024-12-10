Покупка недвижимости стала основной целью накопления для россиян

Фото: Максим Платонов

Покупка недвижимости стала основной целью накопления денег среди россиян. Так, среди инвесторов на жилье откладывают 33% женщин и 27% мужчин. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.

При этом женщины чаще мужчин указывали среди целей накопления путешествия (8%). Мужчины же чаще копят на покупку автомобиля и здоровье — 5% и 6% соответственно.

Согласно опросу, у обоих полов практически одинаковая стратегия инвестирования. Но есть некоторые особенности. Так, наибольший объем средств мужчины инвестируют в акции (50%), облигации (29%), банковские вклады (23%). Женщины наибольший объем средств вкладывают в акции (44%), банковские вклады (35%), облигации (22%).

— Жилищный вопрос особенно актуален для российских женщин. Среди причин — высокая статистика разводов и возрастающий интерес к инвестициям в недвижимость, который усиливается в условиях нестабильности. Парадоксально, но нестабильные времена открывают новые возможности для вложений. Мы отмечаем рост средней доходности: рыночная доходность платформы в октябре составила 32,92%. Также мы наблюдаем увеличение числа инвесторов — все больше людей стремятся сохранить и приумножить капитал, защищая его от инфляции. Этот тренд одинаково актуален как для мужчин, так и для женщин, — прокомментировал СЕО платформы JetLend Роман Хорошев.

Елизавета Пуншева