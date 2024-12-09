В России поднялись цены на услуги психологов

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году средняя стоимость консультации психолога в России увеличилась на 400 рублей. В предыдущие годы рост цен составлял 100—200 рублей ежегодно, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на совместное исследование редакции «Т-Ж» и b17.ru.

Самые высокие цены в Москве (3 850 рублей), Сахалинской области (3 640 рублей) и Санкт-Петербурге (3 260 рублей). Самые низкие — в Мордовии (2 080 рублей) и Белгородской области (2 250 рублей). Очные консультации в среднем на 7% дороже онлайн-сессий, а в некоторых регионах разница достигает 17%.

По мнению эксперта Ивана Мартынихина, высокая стоимость и быстрый рост цен объясняются растущим спросом на услуги психологов при одновременном дефиците квалифицированных специалистов. Регулирование рынка психологов, по его словам, может привести к еще большему росту цен.

С начала августа наблюдается рост числа звонков суицидальной тематики в психологические службы центра «Доверие». С начала года помощь была оказана почти 17,5 тыс. казанцев, из которых 219 обратились с подобными звонками.



Рената Валеева