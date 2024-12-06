Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз абхазских мандаринов
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии в Россию.
Там заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности и никаких запретов на импорт абхазской продукции введено не было, пишет РИА «Новости».
Ранее сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба со ссылкой на решение санитарных служб заявил о запрете на ввоз абхазских мандаринов в Россию.
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