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Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз абхазских мандаринов

16:58, 06.12.2024
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз абхазских мандаринов
Фото: Реальное время

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии в Россию.

Там заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности и никаких запретов на импорт абхазской продукции введено не было, пишет РИА «Новости».

Ранее сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба со ссылкой на решение санитарных служб заявил о запрете на ввоз абхазских мандаринов в Россию.

Рената Валеева

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