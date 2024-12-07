На ремонт дороги к заводу газотурбинного оборудования в Зеленодольском районе выделили 78,2 млн рублей

Исполнителю предстоит отремонтировать 1,092 км дорог к 14 ноября 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

На капитальный ремонт подъездной дороги к заводу газотурбинного оборудования от трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» в Зеленодольском районе Татарстана выделили 78,2 млн рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.



Протяженность участка дороги составляет 1,092 км. Подрядчику предстоит провести восстановление и закрепление оси трассы, осуществить демонтажные работы, снести зеленые насаждения, а затем выполнить компенсационную посадку деревьев. Также в числе его задач — земляные работы и устройство кюветов. В числе основных объектов строительства — дорожная одежда, металлические гофрированные трубы отв. 0,5 и 0,8 м.

Работы должны быть завершены к 14 ноября 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Напомним, в Татарстане изымут более 2,8 гектара земель для строительства дороги регионального значения «Буинск — Тетюши» — Зеленовка. Это решение зафиксировано в постановлении кабмина РТ, подписанном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Галия Гарифуллина