В России беременным студенткам колледжей и вузов начнут выплачивать пособия

Минобрнауки России одобрило инициативу о выплате пособия беременным студенткам колледжей и вузов на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщили в ответе ведомства на запрос Яны Лантратовой, первого замглавы комитета Госдумы по просвещению.

Ведомство считает целесообразным внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», чтобы установить пособие для женщин, обучающихся на очной форме. Размер выплаты будет зависеть от МРОТ в каждом конкретном регионе.

Лантратова ранее заявила о разработке законодательных изменений, которые позволят беременным студенткам получать пособие по беременности и родам в размере МРОТ. Министерство также подчеркнуло, что для реализации этой инициативы потребуется выделение дополнительных бюджетных средств.

Минтруд России предложил обсудить данную инициативу с Минфином, подчеркивая важность социальной поддержки женщин, которые обучаются и готовятся к материнству.

Напомним, что законопроект, который закрепляет в законодательстве России право человека на охрану здоровья до его рождения, планируется внести в Госдуму весной 2025 года.



Анастасия Фартыгина