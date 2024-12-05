Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента Юн Сок Ёля в связи с объявлением военного положения в стране. Об этом заявил директор Национального управления расследований Республики Корея У Чжон Су, назвав ситуацию беспрецедентной. Дело передано в отдел безопасности управления, пишет ТАСС.

Расследование началось после того, как группа оппозиционных депутатов официально обвинила президента Юн Сок Ёля, бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су и министра внутренних дел Ли Сан Мина в мятеже. Оппозиция также ранее инициировала процедуру импичмента против президента.

Напомним, что президент Юн объявил военное положение 3 декабря, обосновав это необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы», предположительно, в связи с планами оппозиции отстранить главного прокурора и государственного аудитора. Однако депутаты парламента собрались на экстренное заседание и отменили решение президента подавляющим большинством голосов (190 из присутствовавших).

Рената Валеева