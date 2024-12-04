УНИКС сокрушительно обыграл «Астану» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Фото: Максим Платонов

В гостевом матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС одержал убедительную победу над «Астаной» со счетом 91:38 (26:12, 13:6, 30:10, 22:10).

Наиболее результативными игроками «Астаны» стали разыгрывающий Галин Смит и центровой Рустам Мурзагалиев, которые набрали по 9 очков. Смит также сделал два подбора, а Мурзагалиев — пять.

В составе УНИКСа самым результативным игроком стал разыгрывающий Маркос Найт, который набрал 21 очко, сделал два подбора и отдал три результативные передачи.

Следующая игра также пройдет для бело-зеленых на гостевой площадке, в Саратове, против баскетбольного клуба «Автодор» 9 декабря.

Анастасия Фартыгина