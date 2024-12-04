Прокуратура Арского района оштрафовала директора ООО «Кызыл-Яр» за задержки зарплаты

Фото: Михаил Захаров

Прокуратура Арского района выявила нарушения трудового законодательства в ООО «Кызыл-Яр», сообщила пресс-служба. Проверка установила, что с января по сентябрь 2024 года зарплата выплачивалась работникам только один раз в месяц, что противоречит требованиям закона. Кроме того, компенсация за задержки выплаты заработной платы не начислялась и не выплачивалась.

В отношении директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Материалы проверки были направлены в Государственную инспекцию труда.

Постановление прокурора было удовлетворено: директору назначен штраф в размере десять тысяч рублей. После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены.

43 работникам организации выплачена компенсация за задержки заработной платы на общую сумму более 67 тыс. рублей.

Рената Валеева