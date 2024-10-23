Страны БРИКС в декларации выступили против оружия в космосе

Фото: Мария Зверева

Страны БРИКС выступили против гонки вооружения в космосе. Это следует из декларации, которую приняли сегодня на саммите объединения.

В документе отмечается, что государства БРИКС хотят обеспечить долгосрочную устойчивость развития в космической деятельности и предотвратить гонку вооружений в космосе.

— Мы считаем внесение обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов на рассмотрение в рамках Конференции по разоружению в 2014 году важным шагом для достижения данной цели, — написано в декларации.

Напомним, в Казани провели заседание саммита БРИКС в расширенном составе, в ходе которого была принята итоговая декларация.

Елизавета Пуншева