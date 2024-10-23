Премьер-министр Эфиопии Али назвал главную цель БРИКС

Фото: Михаил Захаров

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил уверенность, что БРИКС может стать движущей силой перехода к более справедливому мировому порядку. Об этом он сообщил на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

— БРИКС обладает потенциалом стать трансформирующей силой на пути к более справедливому миропорядку, — заявил Али.

Эфиопия, недавно присоединившаяся к БРИКС, подчеркнула свою готовность активно участвовать в работе объединения, отстаивая принципы многосторонности и равенства.

Татарстанский бизнес пригласили в Эфиопию для изучения возможностей взаимовыгодного сотрудничества. Крупнейшими импортерами страны выступают Китай, Индия и Турция, а товарооборот с Россией пока скромен, но имеет большой потенциал к развитию, отметили обе стороны. «Эфиопия может стать вратами инвестиций в Африку, у нас очень быстрорастущая экономика», — заявил государственный министр иностранных дел страны Мисгану Арга Моач на встрече в Казани.



Рената Валеева