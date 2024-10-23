Кинотеатры России приостановят «теневой» показ зарубежных фильмов с 4 по 11 ноября
Кинотеатры временно прекратят демонстрацию зарубежных фильмов в «теневом» прокате с 4 по 11 ноября. Это решение было принято в преддверии ноябрьских праздников и согласовано между дистрибутором «Централ Партнершип» и владельцами кинотеатров, сообщает «Коммерсантъ».
В указанный период должен был состояться показ нового фильма Marvel «Веном. Последний танец». Ранее, в мае 2024 года, кинотеатры также отказывались от «теневого» проката, что негативно сказалось на сборах и посещаемости.
Эксперты связывают текущую инициативу с премьерой сериала от Первого канала «Любовь Советского Союза», выражая опасения, что падение посещаемости может повториться.
Напомним, что в России зафиксировали рекордное количество кинотеатров — 2 284, что на 18% больше, чем 5 лет назад, сообщает Министерство культуры. В прошлом году кинотеатры собрали более 39 млрд рублей, а общая посещаемость составила 126 млн человек.
Справка
Теневой показ — это практика, при которой в кинотеатрах показывают фильмы без необходимого прокатного удостоверения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.