Кинотеатры России приостановят «теневой» показ зарубежных фильмов с 4 по 11 ноября

Фото: Динар Фатыхов

Кинотеатры временно прекратят демонстрацию зарубежных фильмов в «теневом» прокате с 4 по 11 ноября. Это решение было принято в преддверии ноябрьских праздников и согласовано между дистрибутором «Централ Партнершип» и владельцами кинотеатров, сообщает «Коммерсантъ».



В указанный период должен был состояться показ нового фильма Marvel «Веном. Последний танец». Ранее, в мае 2024 года, кинотеатры также отказывались от «теневого» проката, что негативно сказалось на сборах и посещаемости.

Эксперты связывают текущую инициативу с премьерой сериала от Первого канала «Любовь Советского Союза», выражая опасения, что падение посещаемости может повториться.

Напомним, что в России зафиксировали рекордное количество кинотеатров — 2 284, что на 18% больше, чем 5 лет назад, сообщает Министерство культуры. В прошлом году кинотеатры собрали более 39 млрд рублей, а общая посещаемость составила 126 млн человек.

Анастасия Фартыгина