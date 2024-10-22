В Казани представили «Этнографическую мозаику» стран БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

На саммите БРИКС в Казани представили «Этнографическую мозаику» стран объединения, чтобы показать природу каждого государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время работы над скульптурами художники изучали флору и фауну стран БРИКС. В проекте участвовали преподаватели, студенты, молодые художники, воспитанники академической школы из России и стран объединения, в том числе представляющие Китай, Индию, Бразилию, Эфиопию.

«Создатели экспозиции не претендуют на точность выбора. Да и возможен ли он? БРИКС — это союз государств, представляющих разные континенты», — говорится на одном из стендов экспозиции.

Дарья Пузикова