Казань вошла в тройку лидеров по количеству пользователей отечественной видеоплатформы NUUM

За сентябрь число уникальных пользователей из Казани выросло на 86%, достигнув 52 тысяч

Столица Татарстана заняла третье место по количеству пользователей на платформе NUUM, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Только за сентябрь число уникальных пользователей из Казани выросло на 86%, достигнув 52 тысяч. Ранее 3-е место принадлежало Санкт-Петербургу.

Наибольшей популярностью на NUUM среди казанцев пользуются такие категории контента, как: «Игры» — 16%, «Аниме и косплей» — 13% и «Другие игры» — 12%.

«Казань выделяется активностью и творческим подходом как среди авторов, так и среди зрителей. Мы с удовольствием наблюдаем, как местные блогеры развивают свои способности и добиваются успехов. В будущем мы продолжим оказывать поддержку локальным сообществам и предлагать новые возможности», — отметила генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.