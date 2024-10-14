На трассе под Елабугой произошло смертельное ДТП с фурой и легковушкой
Сегодня утром на 1020-м километре трассы М-7 в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием грузовика Volvo и автомобиля Skoda. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с автомашиной Volvo в составе полуприцепа «Шмиц», — уточнило ведомство. — В результате аварии водитель легковушки погиб.
На место происшествия выехал заместитель Елабужского городского прокурора Артур Князев, также организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в городской прокуратуре.
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