Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке ряда лекарств в стране

Фото: Татьяна Демина

Информация о дефиците некоторых антибиотиков в регионах России не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

По словам представителей ведомства, производители и импортеры стабильно поставляют препараты в аптеки на уровне среднегодовых значений прошлых лет.

Незадолго до этого «Известия» написали о том, что из аптек многих регионов России пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Также утверждалось, что в региональных аптеках не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин.

В ведомстве отметили, что, по данным системы маркировки лекарств, в названных регионах количество упаковок препаратов превышает десятки тысяч единиц на складах и полках аптек.



Олег Исаков