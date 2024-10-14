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Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке ряда лекарств в стране

09:55, 14.10.2024
Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке ряда лекарств в стране
Фото: Татьяна Демина

Информация о дефиците некоторых антибиотиков в регионах России не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

По словам представителей ведомства, производители и импортеры стабильно поставляют препараты в аптеки на уровне среднегодовых значений прошлых лет.

Незадолго до этого «Известия» написали о том, что из аптек многих регионов России пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Также утверждалось, что в региональных аптеках не хватает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин.

В ведомстве отметили, что, по данным системы маркировки лекарств, в названных регионах количество упаковок препаратов превышает десятки тысяч единиц на складах и полках аптек.

Олег Исаков

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