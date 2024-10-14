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Выступление животных в цирках могут запретить на законодательном уровне

09:30, 14.10.2024
Выступление животных в цирках могут запретить на законодательном уровне
Фото: Динар Фатыхов

В ноябре Госдума планирует рассмотреть законопроект, который запретит использование животных в цирках. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов, пишет РИА «Новости».

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо действовать последовательно, ужесточая требования к содержанию животных в цирках.

— Мы считаем, что проблема, поднятая в законопроекте, правильная, но решать ее нужно иначе. Необходимо постепенно ужесточать требования к циркам, чтобы улучшить условия содержания животных, — подчеркнул Бурматов.

Он также выразил обеспокоенность тем, что принятие этого законопроекта может привести к коллапсу в работе реабилитационных центров, где содержатся животные, переданные из незаконных контактных зоопарков, а также дикие звери, пострадавшие от браконьеров или конфискованные, так как эти «центры уже переполнены».

Олег Исаков

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