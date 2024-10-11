Лукашенко ратифицировал с Россией соглашение о создании самолета «Освей»

Фото: Максим Платонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании нового многоцелевого самолета «Освей». Об этом сообщил близкий к администрации главы государства телеграм-канал «Пул первого».

— Инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета «Освей» и организации его серийного производства на базе ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» реализуется в рамках комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения, — говорится в сообщении.

Соглашение определяет финансирование, организацию и реализацию проекта, а также уполномоченные органы, права на интеллектуальную собственность и объем заказов. Реализация соглашения позволит Белоруссии создать собственную авиастроительную отрасль.

Рената Валеева