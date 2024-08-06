В Курской области работа оперативного штаба переведена в круглосуточный режим

В Курской области работа оперативного штаба переведена в круглосуточный режим. Данные меры введены из-за ситуации на приграничной территории региона, сообщает ТАСС.

— В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Постоянно взаимодействую с силовиками, Министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои, — заявил в своих социальных сетях врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Напомним, сегодня вооруженные силы России предотвратили вторжение украинских ДРГ на территорию Курской области. При помощи артиллерии, авиации и ударных БПЛА противника удалось отбросить на территорию Украины.

Разиль Самигуллин