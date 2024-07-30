Артем Силкин: «У нас есть мечта о создании участка деревянного судостроения в Свияжске»

Фото: Максим Платонов

До осени в Свияжске расчистят территорию в районе церкви Константина и Елены, на которой планируется создать «Музей реки».



— Построим там деревянный сарай-эллинг в стилистике традиционных свияжских сараев, потому что здесь нельзя строить большие архитектурные сооружения. В нем разместим ту коллекцию лодок, которая у нас имеется, — поделился планами в интервью «Реальному времени» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

По его словам, необходимо создать условия для долговременного хранения экспонатов. В лодочном сарае можно будет разместить хотя бы 10 деревянных лодок. Их в регионе практически нет, и это возможность сохранить последние образцы.



— У нас есть мечта о создании участка деревянного судостроения в Свияжске. Тут все упирается в людей. На Севере России создать такой участок не представляет сложности, там масса людей с руками, которые владеют плотницким ремеслом, в том числе изготовлением лодок. У нас же ситуация другая: если плотников еще можно найти, то людей, которые умеют делать лодки, к сожалению, просто нет, — посетовал Силкин.

Тем не менее поиск умельцев будет продолжаться, заверил он.

— Мы бы хотели, чтобы такой мастер работал у нас, чтобы люди могли приезжать и что-то делать руками. Пока что строительством лодок у нас занимается наш сотрудник Павел Тиняев. Кроме того, это поможет занять молодежь, которая живет в округе, — уверен директор музея-заповедника.



Галия Гарифуллина