Число госпитализированных после ЧП со сходом поезда Казань — Адлер увеличилось до 16

Фото: скриншот видео очевидцев

Число госпитализированных после ЧП со сходом поезда Казань — Адлер увеличилось до 16. В их числе 13 взрослых пассажиров, ребенок и два проводника, сообщила пресс-служба РЖД.

К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда со станции им. Максима Горького и Сальск.

Напомним, сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.

Галия Гарифуллина