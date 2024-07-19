Рособрнадзор: ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам

Фото: Максим Платонов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2025 году пройдет по привычным правилам, даже если будет предложена альтернатива. По его словам, вопрос об этом закрыт, он подчеркнул, что любые изменения, касающиеся экзаменации, вводятся минимум за два года до проведения тестирования, сообщает РИА «Новости».

— Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме. Все глобальные изменения, которые могут ущемить права выпускников, мы принимаем не сразу, — пояснил глава Рособрнадзора.

Музаев также отметил, что в настоящее время сложно представить и внедрить серьезные изменения в ЕГЭ:

— Я не верю в то, что сейчас можно придумать что-то кардинально новое. Когда мы ведем диалог с Госдумой, мы говорим, что подход должен быть не такой, как в 2017 году — давайте все разрушим до основания, а потом будем новый мир строить, а говорим о том, что необходимо работать над тем, что мы уже создали, — уточнил он.

Напомним, глава Рособрнадзора рассказал, что перед изменением процедуры госэкзаменов необходимо продумать четкое решение, которое могло бы стать альтернативой ЕГЭ. Отмена может вернуть систему образования к тем проблемам, из-за которых экзамен и был введен.

Дарья Пузикова