Жюри премии «Большая книга» объявило короткий список

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня экспертное жюри литературной премии «Большая книга» XIX сезона объявило список финалистов. В него вошли 14 произведений:

Василий Аксенов — сборник «Флегонт, Февруса и другие».

Надя Алексеева — роман «Полунощница».

Владимир Березин — роман «Уранотипия».

Дарья Бобылева — роман «Магазин работает до наступления тьмы».

Яна Вагнер — роман «Тоннель».

Обсуждение романа «Тоннель» с Яной Вагнер читайте здесь.

Алексей Варламов — роман «Одсун».

Андрей Волос — роман «Облака перемен».

Денис Драгунский — роман «Подлинная жизнь Дениса Кораблева».

Репортаж о презентации книги «Одсун» Алексея Варламова читайте здесь.

Наталья Илишкина — роман «Улан Далай».

Захар Прилепин — сборник рассказов «Собаки и другие люди».

Михаил Тарковский — художественные воспоминания «42-й до востребования».

Михаил Шемякин — автобиография «Моя жизнь: до изгнания».

Мршавко Штапич — роман «Устойчивое развитие».

Глеб Шульпяков — биография «Батюшков не болен».

— Если говорить именно о списке финалистов, о коротком списке, он, как и в прошлом году, получился довольно длинным, простите за этот невольный оксюморон. В экспертах «Большой книги» боролись две тенденции — выбрать лучших из лучших и представить по возможности более широкую палитру сильных авторов, работающих сейчас в русской литературе. Победила вторая тенденция, чему лично я рад. Мне кажется, это тот случай, когда лучше перебрать, чем недобрать. Лучше отметить того, кто еще только подает надежды, чем упустить перспективного автора. В конце концов, история расставит всех на свои места. Еще одна тенденция, на которую надо обратить внимание, — большое количество автобиографий. Глубокий анализ этого феномена — дело критиков будущего, но очевидно, что время побуждает многих современных авторов внимательнее всмотреться в самих себя, в свою жизнь, — сказал председатель совета экспертов премии Дмитрий Данилов.

Финалисты будут известны в декабре этого года.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова