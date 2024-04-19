Работающие с Белоруссией туроператоры могут получить льготы

В рамках весенней сессии Госдумы может быть рассмотрен законопроект о предоставлении льгот туроператорам, работающим с Беларусью и Абхазией. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.

Наталья Костенко также отметила, что план содержит семь пунктов, который будет реализовываться органами исполнительной власти двух стран. По данным белорусской стороны, в 2023 году около 5 миллионов россиян посетило Беларусь, что примерно на 30% больше, чем в 2022 году.

Обсуждение состоялось на фоне российско-белорусского туристического конгресса в Минске, где стороны уделили внимание вопросам и потребностям рынка туроператоров, новым туристическим маршрутам и гармонизации законодательства России и Беларуси.



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Анастасия Фартыгина