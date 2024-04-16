По Дальневосточному федеральному округу нарушены сроки строительства дамб

По информации Управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу, график строительства противопаводковых сооружений не соблюдается в нескольких регионах Дальнего Востока.

В заявлении заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина отмечается, что в текущий период паводков высока вероятность затопления населенных пунктов большинства регионов Дальнего Востока. Особо отмечается срыв сроков работ по строительству инженерных защитных сооружений в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области из-за недостатков в проектно-сметной документации.

Отмечается также, что нарушения сроков строительства происходят из-за недостатков в работе подрядчиков и недостаточного контроля со стороны заказчиков.

Дмитрий Демешин поручил провести проверку готовности дамб к предстоящему весеннему паводку с привлечением контролирующих органов. При выявлении злоупотреблений или бездействия должностных лиц предполагается возбуждение уголовного преследования.

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Анастасия Фартыгина