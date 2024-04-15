Уровень воды в реке Тобол близ Кургана достиг 685 см

Уровень воды в Тоболе близ Кургана продолжает расти. На 14.00 понедельника по местному времени уровень воды достиг 685 сантиметров. За последние два часа он вырос на 39 см.

Ранее сообщалось, что вода уже перешла дорогу на Нижнюю Утятку, перелилась через Малочаусовский мост, затопила дачи и дома в СНТ «Просвещенец» и СНТ «Корвет». В настоящее время она подходит к микрорайонам Черемухово, Осиновке, Старокомогоровке, Смолино. Существует угроза затопления правобережных СНТ.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют продолжение подъема уровня воды в Тоболе у Кургана и ниже по течению в период с 15 по 18 апреля, в отдельные дни — резкого.



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Анастасия Фартыгина