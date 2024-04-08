В Казани ожидается дождь и до 9 градусов тепла
В Казани в понедельник, 8 апреля, ожидается пасмурная погода, днем пройдет дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем от +6 до +9 градусов. Ветер юго-западный 3—5 м/с.
В Татарстане прогнозируется от +5 до +10 градусов. Пасмурно. Небольшие осадки в виде дождя.
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