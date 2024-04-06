Государственная дума рассмотрит проект федерального закона об административных правонарушениях

5 апреля 2024 года правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Проект закона закрепляет ответственность за нарушение правил и норм, установленных нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной территории.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 67 Конституции Российской Федерации, в России появились федеральные территории. Одна из них — «Сириус». Органы публичной власти на этой территории могут принимать нормативные правовые акты, регулирующие отдельные отношения в федеральной территории. За нарушение этих норм предлагается установить административную ответственность.

Также в проекте закона предлагается расширить полномочия контрольно-счетного органа федеральной территории и должностных лиц органов публичной власти — они смогут возбуждать дела об административных нарушениях.

Кроме того, предлагается наделить должностных лиц федеральной территории полномочиями по возбуждению дел об административных нарушениях, выявленных при осуществлении муниципального контроля. Органы публичной власти федеральной территории смогут создавать административные комиссии и иные коллегиальные органы для привлечения к административной ответственности по законам субъектов Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации считает, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также не повлечет необходимости увеличения штатной численности государственных органов и органов публичной власти федеральной территории «Сириус».

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Артем Гафаров