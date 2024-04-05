В Татарстане открывается сезон охоты на селезней уток

Весенняя охота на селезней уток стартует в Татарстане 6 апреля и продлится по 6 мая. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

— Охотиться разрешено только из укрытия и с применением гладкоствольного огнестрельного оружия, снаряженного дробницей не более 5 мм. Ходовая охота запрещена. Любые плавательные средства в этот период можно использовать только для создания укрытия, а также для подбора и транспортировки добытой дичи без использования моторов, — отметила пресс-служба комитета.

Ранее «Реальное время» рассказало, что в Татарстане в период с 20 по 30 апреля разрешат охоту на селезней, манных уток, гусей и других птиц, о чем сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов. Кроме того, в Татарстане увеличилась популяция лесных животных — по сравнению с прошлым годом численность лося выросла на 2%, куницы — на 8%, а тетерева — на 37%.

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Олег Исаков