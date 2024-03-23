Федеральный штаб обсудил работу энергосистем приграничных регионов

Минэнерго провело заседание Федерального штаба по вопросам надежной работы энергосистем приграничных регионов. В мероприятии участвовали региональные штабы Белгородской, Курской и Брянской областей. Представители энергетических компаний доложили о текущей ситуации с функционированием электросетевых объектов и о режимно-балансовой обстановке в приграничье.

Также были рассмотрены вопросы снабжения промышленности. По результатам встречи предложены меры по обеспечению устойчивой работы энергосистем в этих регионах.

Ранее выработка электроэнергии на предприятиях «Татэнерго» за 9 месяцев 2023 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9777 млн кВт•ч.

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Разиль Самигуллин