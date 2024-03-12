В Казани заболеваемость ВИЧ год к году возросла на 512 случаев

По данным «СПИД Центр Казань», за февраль 2024 г. в Татарстане обнаружили 87 случаев ВИЧ-инфекции. На диспансерном учете состоят 15,5 тыс. человек. Пораженность (количество людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД) — 387,4 на 100 тысяч населения. Это на 512 случаев, или 2,2 случая на 100 тыс. населения, больше, чем годом ранее. Причиной заражения в этом периоде в 86,2% случаев стали гетеросексуальные контакты, 12,1% — употребление наркотиков.

15 марта с 13.00 до 17.00 в парке им. Горького пройдет акция «Тест для победы». Казанцы смогут бесплатно и анонимно узнать свой статус по ВИЧ, сообщает мэрия Казани.

Помимо тестирования, участники акции получат консультации социального работника. Акция «Тест для победы» проходит в Казани до июля в парке им. Горького, а также на улице Баумана.



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