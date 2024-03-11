В Татарстане займутся патриотическим воспитанием госслужащих

В Татарстане займутся патриотическим воспитанием госслужащих. Соответствующие поправки в указ раиса республики Рустама Минниханова «Об основных направления государственной гражданской службы» внесены 9 марта.

Согласно данному документу, увеличился срок действия данного указа до 2025 года. Также вводятся следующие изменения для совершенствования технологий управления кадровым составом государственных органов, в том числе с учетом необходимости:

патриотического воспитания госслужащих;

соблюдения принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельности государственных органов;

поддержки госслужащих, имеющих высокий профессиональный потенциал;

международного и межрегионального сотрудничества по вопросам профессионального развития;

экспертно-аналитического сопровождения по направлению кадрового обеспечения государственных органов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в ближайшее время появится Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. Его возглавит раис республики Рустам Минниханов.

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Разиль Самигуллин