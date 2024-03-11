В Татарстане займутся патриотическим воспитанием госслужащих
В Татарстане займутся патриотическим воспитанием госслужащих. Соответствующие поправки в указ раиса республики Рустама Минниханова «Об основных направления государственной гражданской службы» внесены 9 марта.
Согласно данному документу, увеличился срок действия данного указа до 2025 года. Также вводятся следующие изменения для совершенствования технологий управления кадровым составом государственных органов, в том числе с учетом необходимости:
- патриотического воспитания госслужащих;
- соблюдения принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельности государственных органов;
- поддержки госслужащих, имеющих высокий профессиональный потенциал;
- международного и межрегионального сотрудничества по вопросам профессионального развития;
- экспертно-аналитического сопровождения по направлению кадрового обеспечения государственных органов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в ближайшее время появится Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. Его возглавит раис республики Рустам Минниханов.
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