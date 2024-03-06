В Татарстане проведут конкурс #ЭКОВЕСНА2024 за 4,5 миллиона рублей
Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана проведет республиканский конкурс #ЭКОВЕСНА2024. Он будет посвящен санитарно-экологическому двухмесячнику.
Цель конкурса — привлечь население республики к участию в природоохранных акциях и выявить общественные экологические инициативы. А также повысить экологическую грамотность населения.
«Реальное время» выяснило, что общая сумма финансирования конкурса составляет 4 500 000 рублей.
Конкурс будет проходить с даты заключения контракта по 30 июня 2024 года. Сдать отчетные документы нужно до 29 августа 2024 года.
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