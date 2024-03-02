Оргкомитет премии «Русский детектив» объявил шорт-лист и победителя в номинации «Выбор читателя»
В ноябре 2023 года стартовало читательское голосование премии «Русский детектив». Оно завершилось в феврале 2024 года. Всего в голосовании участвовало 5 989 пользователей, это почти на тысячу больше, чем годом ранее. Они отдали 15 181 голос в десяти номинациях.
На четвертый сезон премии «Русского детектива» было подано 330 заявок. Из них экспертное жюри отобрало 175, которые вошли в лонг-лист. В этом году пользовались популярностью книги с советским сеттингом, викторианский детектив, остросюжетные романы про искусственный интеллект, произведения с отсылками к легендам Русского Севера и детективы, основанные на реальных исторических событиях.
Оргкомитет премии уже определил победителя в номинации «Выбор читателя». Им стала книга Екатерина Новак и Анны Камской «Дилетантки. Чудовище тайного острова».
Кроме этого, был объявлен шорт-лист премии по десяти книжным номинациям и трем по кинематографии.
- «Преступление и наказание: Детектив года»: Александра Маринина «Тьма после рассвета», Евгения Малинкина «Который кот подряд», Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть».
- «Автор года»: Евгения Малинкина «Который кот подряд», Лиза Лосева «Мертвый невод Егора Лисицы», Дарья Донцова «Венок из железных одуванчиков».
- «Открытие года»: Екатерина Новак, Анна Камская «Дилетантки. Чудовище тайного острова», Александра Райт «Лишние», Людмила Сладкова «Реквием по любви».
- «Дебют года»: Оксана Есипова «Опасная связь», Алексей Борисов «Транзит», Ю_ШУТОВА «Истории о Гонзу Читателе, бывшем аферисте и хакере».
- «Детский детектив»: Александра Хворост «Кто ограбил миссис Рэббит?», Марина Пантелеева «Сокровища Кара-Дага», Этери Заболотная «Дело о похищенной собаке».
- «Лучший комикс / графический роман»: Алексей Ефремов, Евгений Еронин, Алексей Замский, Наталья Мартинович «Майор Игорь Гром. Улыбка висельника. Книга 3», Сирил Льерон «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете», Жоэль Жоливе, Жан-Люк Фроманталь «Детектив Мяу. Дело о пропавшей канарейке».
- «Документальный детектив»: Игорь Павлов, Теодора Хаджийска «1079. Стихийная сила Перевала Дятлова», Сергей Леонтьев «Радиация», Николай Свечин «Уральское эхо».
- «Детективный триллер»: Анна Орехова «Стамбул. Подслушанное убийство», Андрей Подшибякин «Последний день лета», Татьяна Корсакова «Светочи тьмы».
- «Исторический детектив»: Александр Руж «Ведьмино кольцо», Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть», Николай Свечин «В отсутствие начальства».
- «Лучший иностранный детектив» (на русском языке): Лэй Ми «Профайлер», Майк Омер «Скрытые намерения», Майк Омер «Гибельное влияние».
- «Лучший фильм в жанре детектив»: «Хитровка. Знак четырех», «Детектор», «Пропавшая», «Мизантроп», «Решение уйти».
- «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Фишер», «Художник», «Тверская», «Дама с собачкой», «Шпион».
- «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Лестница», «Исчезнувшие», «Дикая река», «Найди меня», «Алеф».
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