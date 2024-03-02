Оргкомитет премии «Русский детектив» объявил шорт-лист и победителя в номинации «Выбор читателя»

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой издательской группы «Эксмо-АСТ»

В ноябре 2023 года стартовало читательское голосование премии «Русский детектив». Оно завершилось в феврале 2024 года. Всего в голосовании участвовало 5 989 пользователей, это почти на тысячу больше, чем годом ранее. Они отдали 15 181 голос в десяти номинациях.

На четвертый сезон премии «Русского детектива» было подано 330 заявок. Из них экспертное жюри отобрало 175, которые вошли в лонг-лист. В этом году пользовались популярностью книги с советским сеттингом, викторианский детектив, остросюжетные романы про искусственный интеллект, произведения с отсылками к легендам Русского Севера и детективы, основанные на реальных исторических событиях.

Оргкомитет премии уже определил победителя в номинации «Выбор читателя». Им стала книга Екатерина Новак и Анны Камской «Дилетантки. Чудовище тайного острова».

Кроме этого, был объявлен шорт-лист премии по десяти книжным номинациям и трем по кинематографии.

«Преступление и наказание: Детектив года»: Александра Маринина «Тьма после рассвета», Евгения Малинкина «Который кот подряд», Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть».

Александра Маринина «Тьма после рассвета», Евгения Малинкина «Который кот подряд», Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть». «Автор года»: Евгения Малинкина «Который кот подряд», Лиза Лосева «Мертвый невод Егора Лисицы», Дарья Донцова «Венок из железных одуванчиков».

Евгения Малинкина «Который кот подряд», Лиза Лосева «Мертвый невод Егора Лисицы», Дарья Донцова «Венок из железных одуванчиков». «Открытие года»: Екатерина Новак, Анна Камская «Дилетантки. Чудовище тайного острова», Александра Райт «Лишние», Людмила Сладкова «Реквием по любви».

Екатерина Новак, Анна Камская «Дилетантки. Чудовище тайного острова», Александра Райт «Лишние», Людмила Сладкова «Реквием по любви». «Дебют года»: Оксана Есипова «Опасная связь», Алексей Борисов «Транзит», Ю_ШУТОВА «Истории о Гонзу Читателе, бывшем аферисте и хакере».

Оксана Есипова «Опасная связь», Алексей Борисов «Транзит», Ю_ШУТОВА «Истории о Гонзу Читателе, бывшем аферисте и хакере». «Детский детектив»: Александра Хворост «Кто ограбил миссис Рэббит?», Марина Пантелеева «Сокровища Кара-Дага», Этери Заболотная «Дело о похищенной собаке».

Александра Хворост «Кто ограбил миссис Рэббит?», Марина Пантелеева «Сокровища Кара-Дага», Этери Заболотная «Дело о похищенной собаке». «Лучший комикс / графический роман»: Алексей Ефремов, Евгений Еронин, Алексей Замский, Наталья Мартинович «Майор Игорь Гром. Улыбка висельника. Книга 3», Сирил Льерон «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете», Жоэль Жоливе, Жан-Люк Фроманталь «Детектив Мяу. Дело о пропавшей канарейке».

«Документальный детектив»: Игорь Павлов, Теодора Хаджийска «1079. Стихийная сила Перевала Дятлова», Сергей Леонтьев «Радиация», Николай Свечин «Уральское эхо».

Игорь Павлов, Теодора Хаджийска «1079. Стихийная сила Перевала Дятлова», Сергей Леонтьев «Радиация», Николай Свечин «Уральское эхо». «Детективный триллер»: Анна Орехова «Стамбул. Подслушанное убийство», Андрей Подшибякин «Последний день лета», Татьяна Корсакова «Светочи тьмы».

Анна Орехова «Стамбул. Подслушанное убийство», Андрей Подшибякин «Последний день лета», Татьяна Корсакова «Светочи тьмы». «Исторический детектив»: Александр Руж «Ведьмино кольцо», Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть», Николай Свечин «В отсутствие начальства».

Александр Руж «Ведьмино кольцо», Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть», Николай Свечин «В отсутствие начальства». «Лучший иностранный детектив» (на русском языке): Лэй Ми «Профайлер», Майк Омер «Скрытые намерения», Майк Омер «Гибельное влияние».

«Лучший фильм в жанре детектив»: «Хитровка. Знак четырех», «Детектор», «Пропавшая», «Мизантроп», «Решение уйти».

«Хитровка. Знак четырех», «Детектор», «Пропавшая», «Мизантроп», «Решение уйти». «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Фишер», «Художник», «Тверская», «Дама с собачкой», «Шпион».

«Фишер», «Художник», «Тверская», «Дама с собачкой», «Шпион». «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Лестница», «Исчезнувшие», «Дикая река», «Найди меня», «Алеф».

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Екатерина Петрова