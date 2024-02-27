Суд арестовал имущество и счета жены Бориса Акунина* на 6 млн рублей

Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила, что наложен арест на имущество и банковские счета Эрики Чхартишвили, жены писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, *признан в РФ иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).

Арест наложен в результате ходатайства следствия, которое считает, что имущество и счета почти на 6 млн рублей используются, чтобы обеспечить проживание писателя в Великобритании. Акунин* в своем telegram-канале прокомментировал решение Басманного суда. Он написал, что на этот счет приходит пенсия его жены и на него же «повесили долг в 6 млн рублей».

В феврале 2024 года Борис Акунин* был заочно арестован, некоторые магазины сняли с продаж его книги, а театры отменили спектакли по его произведениям.

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Екатерина Петрова