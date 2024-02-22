60% читателей «Реального времени» не пользовались QIWI
По данным опроса «Реального времени», более 60% читателей нашей интернет-газеты не пользовались банком QIWI.
Более 12% признались, что их деньги «застряли» в QIWI-кошельке, а 28% опрошенных успели вывести деньги.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у «QIWI банка», позже QIWI заблокировал вывод средств с онлайн-кошелька. Также Центробанк заявил о том, что страхование вкладов не распространяется на «QIWI банк», а Мосбиржа ввела запрет коротких продаж по его распискам.
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