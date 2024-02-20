В казанской мэрии оценили возможность строительства школы в ЖК «Волжская гавань»

В мэрии Казани ответили на просьбу казанцев построить школу ЖК «Волжская гавань». Как сообщили сотрудники исполкома, ждать образовательного учреждения на территории коттеджного поселка не стоит.

— Как сообщает Управление архитектуры и градостроительства, к сожалению, на территории ЖК «Волжская гавань» отсутствуют свободные земельные участки, позволяющие разместить здание школы с учетом строительных норм и требований, — сообщили сотрудники мэрии в соцсетях.

Там уточнили, что нормативное обеспечение местами в общеобразовательных учреждениях выполнено за счет наличия мест в средней общеобразовательной школе №8, расположенной на смежной территории, в 2,3 км от указанного ЖК.

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