Правительство Татарстана и «Российский экспортный центр» договорились о сотрудничестве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана и АО «Российский экспортный центр» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документами поставили раис республики Рустам Минниханов и гендиректор центра Вероника Никишина.

Как сообщает пресс-служба татарстанского лидера, затем был подписан договор о взаимодействии между правительством республики и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Вероника Никишина предложила Рустаму Минниханову принять участие в работе Госсовета России, которая будет посвящена развитию несырьевого экспорта. Никишина отметила, что переориентация на внешних рынках требует больших усилий и умения находить новых партнеров.

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Айрат Назипов