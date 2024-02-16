Правительство Татарстана и «Российский экспортный центр» договорились о сотрудничестве
Правительство Татарстана и АО «Российский экспортный центр» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документами поставили раис республики Рустам Минниханов и гендиректор центра Вероника Никишина.
Как сообщает пресс-служба татарстанского лидера, затем был подписан договор о взаимодействии между правительством республики и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».
Сегодня Вероника Никишина предложила Рустаму Минниханову принять участие в работе Госсовета России, которая будет посвящена развитию несырьевого экспорта. Никишина отметила, что переориентация на внешних рынках требует больших усилий и умения находить новых партнеров.
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