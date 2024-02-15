Заместителем директора ФССП России стал Алексей Рагозин
Заместителем директора Федеральной службы судебных приставов России назначен Алексей Рагозин. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Рагозину присвоили звание генерал-майора внутренней службы. С 2021 года он занимал пост заместителя командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ). Ему 56 лет.
Указ официально вступил в силу.
ФССП России возглавляет Дмитрий Аристов. В структуре ведомства числятся пять заместителей и один первый заместитель директора.
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