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Заместителем директора ФССП России стал Алексей Рагозин

22:04, 15.02.2024

Заместителем директора Федеральной службы судебных приставов России назначен Алексей Рагозин. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Рагозину присвоили звание генерал-майора внутренней службы. С 2021 года он занимал пост заместителя командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ). Ему 56 лет.

Указ официально вступил в силу.

ФССП России возглавляет Дмитрий Аристов. В структуре ведомства числятся пять заместителей и один первый заместитель директора.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
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