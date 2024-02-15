Вступление в силу закона о самозапрете на получение кредитов перенесли на 2025 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по финансовому рынку с поправками одобрил ко второму чтению законопроект, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. При принятии закона он вступил в силу не с 1 июля 2024 года, а с 15 июля 2025 года. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Во втором чтении законопроект рассмотрят 20 февраля. В случае принятия законопроект должен пройти третье чтение. После этого его должны одобрить сенаторы. Последнее слово за президентом России.

Депутаты Госдумы приняли закон в первом чтении еще 17 января. Мера должна помочь защититься от мошенников. Если закон будет принят, то самозапрет можно будет установить не только на сайте Госуслуг, но и в МФЦ, и банках.

Предполагается, что пользователи портала «Госуслуги» могут выставить себе запрет или ограничение на получение займов. Этот запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй. Таким образом, банки, запрашивающие информацию о кредитной истории человека, увидят, что на него распространяется ограничение.

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Айрат Назипов