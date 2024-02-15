В дни проведения «Игр будущего» в Казани и Иннополисе частично запретят продажу алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Татарстана частично запретили продавать алкоголь в дни проведения «Игр будущего» в Казани и Иннополисе. Торговать спиртным запрещено в торговых точках, расположенных на территориях, прилегающих к спортивным объектам.

Ограничения действуют с 8.00 до 17.00 вблизи следующих объектов:

С 19 по 23 февраля около стадиона «Татнефть Арена» (Мусина, 1, 9а; Чистопольская, 25, 27а, 33а, 33в, 36, 38, 40, 43, 43а, 47а, 53а).

С 20 февраля по 3 марта около Казанской академии тенниса (Парина, 16, 20).

С 22 по 23 февраля около дворца единоборств «Ак Барс» (Ф. Амирхана 1,1а,1е; С. Хакима, 40а, 44; А. Козина, 2).

С 24 по 26 феврале около казанского цирка (Ташаяк, 2а).

С 21 по 26 февраля и с 28 февраля по 2 марта около ИТ-парка им. Башира Рамеева (Спартаковская, 2, 2а,6; Х. Такташа 2,21, 30, 54а, 77; Островского, 102; Салимжанова 2,6, 12а, 15/8б, 17; Миннулина, 14/56).

С 27 по 29 февраля около стадиона «Трудовые резервы» (Н. Ершова 5,7г,8).

С 19 по 20 февраля около стадиона «Зилант» (Гарифьянова, 4, 28а, 28б; Сыртлановой, 8, 16; Мавлютова, 16б, 16в, 17, 24а, 29, 29а, 31в, 42, 46, 48/6; Б. Касимовых, 22/7; П. Камая, 1,8,8а,9).

С 19 по 20 февраля около манежа «Искандер» (Короленко 28б, 30; Голубятникова, 2; Чуйкова, 3,4,9,11а).

22 февраля и с 28 по 29 февраля возле молодежного экстрим-парка «Урам» (Подлужная, 56).

С 20 по 23 февраля в Иннополисе возле одноименного спортивного комплекса (Спортивная, 100, 101, 104, 108, 110, 118, 126).

«Игры будущего» пройдут в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине.



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Айрат Назипов