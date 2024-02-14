В 2023 году почти 80% социальных услуг было оказано в электронном виде

В 2023 году 79,9% социально значимых услуг было оказано в электронном виде, что почти вдвое больше федерального плана в 40%. Более двух третей пользователей портала «Госуслуги» активно использовали его возможности. Количество подтвержденных учетных записей составило более 922 тысяч.

С помощью суперсервиса «Рождение ребенка» было оформлено 45,6% записей от общего количества рождений (4354). Вскоре планируется внедрить суперсервис «Утрата близкого человека».

Ранее в начале февраля сообщалось, что В Госдуму внесли законопроект о цифровой платформе для предоставления статистических данных. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает создание государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».



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Разил Самигуллин