В Госдуму внесли законопроект о цифровой платформе для предоставления статистических данных

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект № 548028-8, который предполагает создание государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».



Документ предполагает, что хозяйствующие субъекты будут предоставлять отчетность через личный кабинет на цифровой платформе и на Едином портале государственных услуг. Функционал системы позволит установить механизм сбора отчетности по принципу «одного окна» — личного кабинета респондента, а отчетность можно будет подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Органам власти всех уровней предоставят доступ к консолидированным данным о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Это позволит исключить дублирование и снизить нагрузку на малые и средние предприятия без ущерба информационным потребностям государства.

Отдельным категориям пользователей отдельные виды статистических данных могут предоставляться на платной основе.

Согласно действующему законодательству, сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов МСП проводятся один раз в 5 лет, а выборочные статические наблюдения — ежемесячно или ежеквартально при обследовании малых и средних предприятий и ежегодно, если речь идет о деятельности микропредприятий.

Перечень первичных статистических показателей и периодичность их сбора будут утверждаться правительством.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2025 года, а норма о том, что субъекты статистического учета уведомляют респондентов о проведении федерального статистического наблюдения через личный кабинет на платформе — с 1 апреля 2025 года.

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Маргарита Головатенко