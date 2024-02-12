Генеральный директор FLAMAX избран первым вице-президентом Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ООО «ФЛАМАКС»

9 февраля в медиацентре Комплекса стендовой стрельбы «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана состоялась отчетно-выборная конференция Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан. На повестке дня стоял ряд ключевых для развития организации вопросов, в том числе — утверждение отчета за четырехлетний период работы и избрание руководящих органов на новый цикл.

Путем открытого голосования единогласно президентом федерации был переизбран заслуженный тренер России Сергей Демин. Известный татарстанский специалист возглавляет ее с момента основания.

Первым вице-президентом стал генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. В прошлом созыве он также работал в качестве вице-президента — руководил направлением пара-трап.

— Я родился в городе Тетюши, где одним из самых популярных спортивных объектов всегда был стрелковый стенд, — рассказывает Фиргат Зиганшин. — Практически каждый ребенок там в том или ином возрасте занимался стендовой стрельбой. Поэтому для меня все начиналось как личная история, разовая материальная помощь. Однако потом наша компания стала рассматривать направление более широко, и сегодня мы считаем приоритетом социальной деятельности FLAMAX помощь детскому и юношескому спорту. Стрельба — это не единственный вид спорта, который мы поддерживаем. Наша компания является еще и генеральным партнером Школьной волейбольной лиги Республики Татарстан.

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