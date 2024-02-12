В Татарстане может появиться новый объект культурного наследия

Фото: скриншот realnoevremya.ru проектной документации

В Татарстане предложили включить «Черемшанский вал» в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующая инициатива принадлежит Комитету Татарстана по охране ОКН.

Объект археологического наследия расположен в Черемшанском районе республики, на водоразделе рек Шешма и Большой Черемшан. «Черемшанский вал» находится в 9,1 километра к востоко-северо-востоку от села Черемшан и в 3,3 километра к юго-юго-востоку от села Мордовская Кармалка. Объект был основан в 1730-м году.

Решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия примут после окончания антикоррупционной экспертизы. Процедура завершится до 16 февраля.

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Айрат Назипов