Рустам Минниханов и Валерий Фальков осмотрели Институт истории имени Ш. Марджани

В Казань прибыл министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Глава Минобрнауки России встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Вместе они посетили Институт истории имени Ш. Марджани, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Институт основали в 1996 году. Сейчас в его состав входят 10 научных подразделений: центры исследований Золотой Орды и татарских ханств, истории и теории национального образования, отделы новой истории, новейшей истории, этнологических исследований, истории Поволжья и Приуралья, истории религий и общественной мысли, информационных технологий, Крымский и Северо-Западный научные центры.

В последние годы институт участвовал в подготовке и проведении 100-летия ТАССР и 1100-летия со дня принятия Ислама Волжской Булгарией, осуществлял научно-методическую и консультационную помощь при создании «Стратегии действия татарского народа», проведении переписной компании.

Гостям представили научные проекты отраслевых отделений Академии наук Татарстана — Институт Татарской энциклопедии и регионоведения, Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Институт археологии им. А.Х. Халикова, Научный центр безопасности жизнедеятельности.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов