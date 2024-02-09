С начала года сотрудники ГИБДД в Татарстане пресекли четыре попытки дачи взятки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Татарстана пресекли четыре факта дачи взятки и восемь фактов коррупционных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В прошлом году автоинспекторам пытались дать взятку 55 раз. За это же время они пресекли 598 фактов коррупционных правонарушений.

На днях Верхнеуслонский районный суд Татарстана вынес приговор мужчине, который пытался подкупить сотрудника ГИБДД. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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Айрат Назипов