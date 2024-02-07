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Из казанского бюджета потратят свыше 53 млн рублей на покупку саженцев кустов и деревьев

22:42, 07.02.2024

Порядка 53,4 млн рублей потратит МУП «Горводзеленхоз» на поставку посадочного материала. Подрядчику нужно доставить деревья и растения, выяснило «Реальное время».

В список включили 26 наименований. В их числе яблони, черемухи, ивы, рябины, сосны, боярышники, можжевельники, спиреи и так далее.

Дороже всего обойдется покупка серой спиреи. За 800 штук заказчик заплатит 11,1 млн рублей. Чуть меньше 8 млн рублей уйдет на покупку 130 сосен.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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