Из казанского бюджета потратят свыше 53 млн рублей на покупку саженцев кустов и деревьев
Порядка 53,4 млн рублей потратит МУП «Горводзеленхоз» на поставку посадочного материала. Подрядчику нужно доставить деревья и растения, выяснило «Реальное время».
В список включили 26 наименований. В их числе яблони, черемухи, ивы, рябины, сосны, боярышники, можжевельники, спиреи и так далее.
Дороже всего обойдется покупка серой спиреи. За 800 штук заказчик заплатит 11,1 млн рублей. Чуть меньше 8 млн рублей уйдет на покупку 130 сосен.
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