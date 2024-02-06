В Казани на ул. Подлужной произошел прорыв на коммунальных сетях

Фото: realnoevremya.ru

В Казани на ул. Подлжуной произошла авария на коммунальных сетях. Об этом сообщили читатели «Реального времени», прислав в редакцию фотографию.

На снимке видно, как вода просачивается из-под земли и вытекает на проезжую часть, значительно подтопив ее.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

В конце января казанцам пришлось стоять в пробках из-за непрекращающихся аварий на сетях «Водоканала». Только за несколько дней в столице Татарстана водой из прорванных труб затопило сразу несколько улиц — Яруллина, Декабристов, Амирхана, Солдатской и проезжую часть в поселке Северный.



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Илина Хакимова