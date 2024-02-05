В ДУМ Татарстана утвердили размеры нисаба на месяц Рамазан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане определили размеры фитр-садаки, фидии и нисаба на месяц Рамазан. Решение на заседании утвердили советы улемов и казыев ДУМ республики.

В этом году для выплаты закята определен нисаб в размере 495 000 рублей (по золоту), для выплаты фитр-садаки — 43 000 рублей (по серебру). Размер фитр-садаки при расчете по ячменю составил 150 рублей, по изюму — 1 000 рублей.

В этом году продолжительность Рамазана составит 30 дней. Он начнется 11 марта и продлится до 9 апреля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Нисаб — это минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят.

В 2023 году для выплаты закята был определен нисаб в размере 454 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садаки установили размер нисаба — 41 000 рублей (по серебру).

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Айрат Назипов